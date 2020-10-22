У Польщі зафіксували рекорд інфікування і смертності від COVID-19

У Польщі 22 жовтня вперше зареєстрували понад 12 тисяч нових випадків COVID-19 і найбільшу з початку епідемії кількість смертей.

Про це повідомило RMF24. За добу в країні підтвердили 12 107 нових випадків зараження коронавірусом.

За цей же час померли від інфекції і пов'язаних з нею захворювань 168 осіб, що стало найвищим показником за весь час пандемії.

У лікарнях Польщі перебувають 10 091 хворий на коронавірус, з них 812 під'єднані до кисню.

Через цю ситуацію уряд країни розгляне введення нових обмежень для стримування епідемії.

Напередодні, 21 жовтня, прем'єр-міністр Матеуш Моравецкій повідомив, що порекомендує, щоб вся Польща з суботи, 24 жовтня, стала "червоною" зоною.

За даними Міністерства охорони здоров'я Польщі, з початку епідемії одужали 102 204 пацієнти.

Наразі на карантині перебувають 378 348 осіб, під санітарно-епідеміологічним наглядом – 47 314 осіб.

Станом на четвер, 22 жовтня, коронавірусом в Україні та світі заразилися більш ніж 41,5 млн осіб. За минулий день виявлено 437 441 нового інфікованого, що стало рекордом за добовим приростом за весь час пандемії.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у столиці Польщі Варшаві скасували міську новорічну ніч у 2020 році через пандемію коронавірусу.