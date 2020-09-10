У Польщі зафіксовано перший випадок повторного зараження коронавірусом

У польському місті Битом зафіксовано повторне зараження коронавірусом (COVID-19) у жінки, яка раніше видужала від цього захворювання.

Як повідомляє RMF FM, жінка пройшла повторне тестування на COVID-19 на початку серпня, коли звернулася до лікарні для планової операції.

Зараз вона вже знову здорова.

"У випадку людини, яка одужала після отримання двох негативних результатів тестування, інший позитивний результат був отриманий через сім тижнів під час обстеження, проведеного при плановій госпіталізації", – повідомили у відділі епідеміології повітової санітарно-епідеміологічної станції в Битомі.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше у США підтвердили перший випадок повторного зараження коронавірусом.

Вірусологи в Бельгії і Нідерландах також зафіксували по одному випадку повторного зараження COVID-19.