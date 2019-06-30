У Польщі задумали змінити міграційну політику: що потрібно знати українцям

Міністерство внутрішніх справ Польщі пропонує змінити міграційну політику країни.

Про це повідомляє ТСН із посиланням на Польське радіо. Відзначається, що проект, зокрема, повинен посилити механізми забезпечення безпеки держави, особливо в області протидії та боротьби з незаконною міграцією.

Влада хоче розробити комплекс заходів на випадок посилення потоку трудових іммігрантів, а також "усе більш поширеного ризику їх радикалізації з точки зору релігії та світогляду".

На погляд авторів стратегії, імміграційна політика Польщі повинна зосередитися на циклічній і короткочасній імміграції, з особливим урахуванням нестачі в компетенціях, із заохоченням до повернення поляків зі Сходу, а також створенням системи інтеграції та асиміляції іноземців, які планують залишитися в Польщі.

Автори вважають, що якщо в майбутньому демографічна ситуація Польщі не покращиться і не буде відчутних результатів у поверненні поляків у масштабах еміграції та репатріації, потрібно буде розглянути можливість створення активних заходів для міграції з метою переселення "з обраних країн".

Міграційна політика, згідно з документом, повинна проводитися згідно з концепцією панівної культури, встановлювати іммігрантам певні межі функціонування в державі, а не відповідно до моделі мультикультурності.

"Міграційну політику Польщі" має ще затвердити Рада міністрів. Документ буде оновлюватися кожні три роки.

Ілюстрація. Заробітчани market.korupciya.com

Як писав OBOZREVATEL, нещодавно законодавчий комітет Сенату Польщі відправив на доопрацювання закон про Інститут національної пам'яті в частині, що стосується слів "українські націоналісти". Цей термін поставили під сумнів.

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