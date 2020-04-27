У Польщі задумали відправити чартери за заробітчанами з України

Ірина Кулініч Світ 07:00, 27.04.2020 Оновлено: 07:00, 27.04.2020

Через брак робочої сили в Польщі бізнесмени задумали організувати в обхід карантину чартерні рейси, що забрати заробітчан з України.

Про це заявив в ефірі польського каналу TVP президент служби персоналу промисловців Кшиштоф Інглот.

"Ми хочемо перевезти перших 200 осіб з України на фабрики до Вроцлава", – розповів він.

У Польщі задумали відправити чартери за заробітчанами з України

Інглот пояснив, що в Польщі через карантин і відтік працівників гостро не вистачає робочої сили в сільському господарстві. Фермери не зможуть зібрати урожай без сезонних робітників, які зазвичай приїжджали з України.

Відзначається, що польські фахівці з ринку праці в місцевих ЗМІ все частіше заявляють, що ніщо не перешкоджає організовувати чартерні рейси для працівників сільськогосподарської галузі.

"Чартери для робітників недешеві, але альтернатива втратити урожай – набагато гірша. А бажаючих українців буде багато", – запевнили поляки.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше українців спецрейсом відправили до Фінляндії збирати полуницю, незважаючи на карантин. Мережа вибухнула обуренням.

Коментувати
Світ

Дивіться також

Кабмін таємно й похапцем оголосив конкурс на голову податкової

У Кам'янському підприємці взяли штурмом закриті ринки і відновили їх роботу

На Львівщині живцем згорів боєць ЗСУ, ще один поранений. Фото загиблого

Владимир Зеленский, вам не стыдно? Или вы считаете всех лохами?

Три області України стануть пустелею? Синоптик уточнив апокаліптичний прогноз