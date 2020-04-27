Через брак робочої сили в Польщі бізнесмени задумали організувати в обхід карантину чартерні рейси, що забрати заробітчан з України.

Про це заявив в ефірі польського каналу TVP президент служби персоналу промисловців Кшиштоф Інглот.

"Ми хочемо перевезти перших 200 осіб з України на фабрики до Вроцлава", – розповів він.

У Польщі задумали відправити чартери за заробітчанами з України

Інглот пояснив, що в Польщі через карантин і відтік працівників гостро не вистачає робочої сили в сільському господарстві. Фермери не зможуть зібрати урожай без сезонних робітників, які зазвичай приїжджали з України.

Відзначається, що польські фахівці з ринку праці в місцевих ЗМІ все частіше заявляють, що ніщо не перешкоджає організовувати чартерні рейси для працівників сільськогосподарської галузі.

"Чартери для робітників недешеві, але альтернатива втратити урожай – набагато гірша. А бажаючих українців буде багато", – запевнили поляки.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше українців спецрейсом відправили до Фінляндії збирати полуницю, незважаючи на карантин. Мережа вибухнула обуренням.