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27 квітня • оновлено в 07:40
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У Польщі задумали відправити чартери за заробітчанами з України

2.7т
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Через брак робочої сили в Польщі бізнесмени задумали організувати в обхід карантину чартерні рейси, що забрати заробітчан з України.

Про це заявив в ефірі польського каналу TVP президент служби персоналу промисловців Кшиштоф Інглот.

"Ми хочемо перевезти перших 200 осіб з України на фабрики до Вроцлава", – розповів він.

У Польщі задумали відправити чартери за заробітчанами з України

У Польщі задумали відправити чартери за заробітчанами з України

Інглот пояснив, що в Польщі через карантин і відтік працівників гостро не вистачає робочої сили в сільському господарстві. Фермери не зможуть зібрати урожай без сезонних робітників, які зазвичай приїжджали з України.

Відзначається, що польські фахівці з ринку праці в місцевих ЗМІ все частіше заявляють, що ніщо не перешкоджає організовувати чартерні рейси для працівників сільськогосподарської галузі.

"Чартери для робітників недешеві, але альтернатива втратити урожай – набагато гірша. А бажаючих українців буде багато", – запевнили поляки.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше українців спецрейсом відправили до Фінляндії збирати полуницю, незважаючи на карантин. Мережа вибухнула обуренням.

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Автор
Ірина Кулініч
Тема
Карантин в Україні
Місце
Польща
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Внаукраине Потриот
Внаукраине Потриот
позорище,за рабами самолет погонят
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среди туч Солнце
среди туч Солнце
Конечно, рабы всегда и всем нужны Вот только у меня вопрос, у этих стран точно так же есть те кто потерпел крах из-за вируса у кого-то закрыт бизнес и т.д То есть - свои безработные есть Так почему их безработные не хотят работать на сельхозпроизводителей?
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Тарас Бор
Тарас Бор
среди туч кусок гов на,рабы не получают за свой труд деньги.Ты это не знало?
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Юг Руси
Юг Руси
Правильней будет - за нерабами. ))))
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