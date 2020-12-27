У Польщі заборонили людям виходити на вулицю у Новий рік

Юрій Сергієнко Світ 23:09, 27.12.2020

У Польщі ввели жорсткі карантинні обмеження, які серед іншого забороняють вільне пересування на Новий рік.

Локдаун діятиме з 28 грудня по 17 січня, повідомляється на сайті генерального консульства України в Польщі.

Крім пересування, буде заборонено працювати торговим центрам, кафе і ресторанам, також вводяться обмеження в громадському транспорті.

Що заборонила Польща під час локдауну

  • Встановлено заборону на вільне переміщення осіб у новорічну ніч: з 19:00 31 грудня 2020 року до 6:00 1 січня 2021 року. Обмеження не стосується осіб, які виконуватимуть службові обов’язки.

  • Призупинено роботу торгових центрів. Обмеження не стосується продуктових магазинів, газетних кіосків, аптек і магазинів засобів гігієни та побутової хімії, перукарень та косметичних салонів, великих меблевих магазинів, що функціонують в окремих приміщеннях.

  • Призупинено обслуговування в готелях. Обмеження не стосується обслуговування працівників державних служб, медиків, пацієнтів спеціалізованих лікарень, представників COS (спортсмени). Виняток становлять також готелі для персоналу.

  • Призупинено функціонування інфраструктури гірськолижних трас.

  • Доступ до спортивної інфраструктури дозволено лише для осіб, які займаються професійним спортом.

  • Встановлено 10-денний карантин для осіб, які в’їжджають до Польщі організованим транспортом.

  • Продовжено заборону на самостійне переміщення осіб, які не досягли 16-річного віку (з понеділка по п’ятницю з 8:00 до 16:00).

  • Продовжено заборону проїзду у громадському транспорті у кількості, що перевищує 50% сидячих місць, або 30% усіх місць.

  • Продовжено обмеження на одночасне перебування у релігійних спорудах осіб, у кількості, що перевищує 1 особу/15 кв. м.

  • Продовжено обмеження на проведення громадських заходів, кількість не пов’язаних родинними зв’язками учасників яких перевищує 5 осіб.

  • Продовжено обмеження на функціонування спортзалів, фітнес-клубів, аквапарків.

  • Продовжено обмеження щодо одночасного перебування у магазині кількості осіб, яка перевищує 1 особу/15 кв. м.

  • Продовжено встановлений час обслуговування осіб літнього віку – 10:00-12:00.

  • Продовжено обмеження на функціонування закладів громадського харчування. Реалізація замовлень лише з доставкою.

Зазначимо, що в Україні так і залишилася анонсовані раніше дати "карантину зимових канікул" – з 8 по 24 січня.

Що заборонять в Україні у січні

Як повідомляв OBOZREVATEL, крім Польщі жорсткі обмеження на новорічні свята ввели й інші європейські країни.

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