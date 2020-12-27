У Польщі заборонили людям виходити на вулицю у Новий рік

У Польщі ввели жорсткі карантинні обмеження, які серед іншого забороняють вільне пересування на Новий рік.

Локдаун діятиме з 28 грудня по 17 січня, повідомляється на сайті генерального консульства України в Польщі.

Крім пересування, буде заборонено працювати торговим центрам, кафе і ресторанам, також вводяться обмеження в громадському транспорті.

Що заборонила Польща під час локдауну

Встановлено заборону на вільне переміщення осіб у новорічну ніч: з 19:00 31 грудня 2020 року до 6:00 1 січня 2021 року. Обмеження не стосується осіб, які виконуватимуть службові обов’язки.

Призупинено роботу торгових центрів. Обмеження не стосується продуктових магазинів, газетних кіосків, аптек і магазинів засобів гігієни та побутової хімії, перукарень та косметичних салонів, великих меблевих магазинів, що функціонують в окремих приміщеннях.

Призупинено обслуговування в готелях. Обмеження не стосується обслуговування працівників державних служб, медиків, пацієнтів спеціалізованих лікарень, представників COS (спортсмени). Виняток становлять також готелі для персоналу.

Призупинено функціонування інфраструктури гірськолижних трас.

Доступ до спортивної інфраструктури дозволено лише для осіб, які займаються професійним спортом.

Встановлено 10-денний карантин для осіб, які в’їжджають до Польщі організованим транспортом.

Продовжено заборону на самостійне переміщення осіб, які не досягли 16-річного віку (з понеділка по п’ятницю з 8:00 до 16:00).

Продовжено заборону проїзду у громадському транспорті у кількості, що перевищує 50% сидячих місць, або 30% усіх місць.

Продовжено обмеження на одночасне перебування у релігійних спорудах осіб, у кількості, що перевищує 1 особу/15 кв. м.

Продовжено обмеження на проведення громадських заходів, кількість не пов’язаних родинними зв’язками учасників яких перевищує 5 осіб.

Продовжено обмеження на функціонування спортзалів, фітнес-клубів, аквапарків.

Продовжено обмеження щодо одночасного перебування у магазині кількості осіб, яка перевищує 1 особу/15 кв. м.

Продовжено встановлений час обслуговування осіб літнього віку – 10:00-12:00.

Продовжено обмеження на функціонування закладів громадського харчування. Реалізація замовлень лише з доставкою.

Зазначимо, що в Україні так і залишилася анонсовані раніше дати "карантину зимових канікул" – з 8 по 24 січня.

Що заборонять в Україні у січні

Як повідомляв OBOZREVATEL, крім Польщі жорсткі обмеження на новорічні свята ввели й інші європейські країни.