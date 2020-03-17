У Польщі були заблоковані тисячі українців: МЗС відзвітувало

Майже 2 тисячі українців у Польщі поскаржилися посольству, що не можуть повернутися додому самостійно і чекають організованої евакуації через закриття кордонів у зв'язку з пандемією коронавірусу.

Про це з посиланням на посла України в Польщі Андрія Дещицю повідомляє "Укрінформ".

"Приблизно дві тисячі громадян України звернулися до дипломатичних та консульських установ у Польщі, заявивши, що вони потребують допомоги з поверненням додому", – зазначив дипломат.

У Польщі заблоковані 2 тисячі українців 112 Україна

За його словами, частина з цих громадян уже могла самостійно виїхати в Україну.

Станом на 12:00 17 березня в МЗС відзвітували, що змогли повернути 3,4 тисячі наших громадян додому завдяки посольствам прикордонникам. Всім провели температурний скринінг та інші необхідні процедури.

Посол розповідав, що в Україні мають намір організувати спеціальний авіарейс із Варшави. Крім того, розглядається можливість вивезення українців потягом – як і тих громадян, які застрягли на чесько-польському та німецько-польському кордонах.

"Польська сторона може надати так званий санітарний коридор, по якому до кордону людей може везти потяг "PKP Intercity", а вже з Перемишля – потяг "Укрзалізниці", – пояснив Дещиця.

Для цього, за його словами, необхідне відповідне рішення уряду Польщі, тому українські дипломати ведуть переговори з МЗС і міністерством інфраструктури цієї країни.

Посол нагадав, що на кордоні з Польщею зараз діють три пункти пропуску, через які громадяни України можуть повернутися додому: "Дорогуськ – Ягодин", "Корчова – Краковець" і "Гребенне – Рава-Руська".

Польські прикордонники запевнили дипломатів, що вони лояльно ставляться до тих українців, у яких термін візи або перебування за біометричними паспортами минув безпосередньо під час карантину в Польщі, проте всі випадки пообіцяли розглядати в індивідуальному порядку.

За останню добу 3,4 тисячі громадян України повернулися ✅ додому з Польщі.



Це стало можливим завдяки зусиллям посольства та консульств України у Польщі та працівників @DPSU_ua.



Громадяни пройшли всі необхідні процедури, зокрема температурний скринінг. pic.twitter.com/9VPtjg1A2w — ⚡Коронавірус у світі - оперативно від 🇺🇦МЗС (@UA_MFA_Info) March 17, 2020

Як повідомляв OBOZREVATEL, з Єгипту вже почали евакуювати українців, які стали заручниками в карантині.

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