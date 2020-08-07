У Польщі за дивних обставин помер українець: був на карантині, а останки знайшли біля колій

У Польщі поліція взялася за розслідування смерті ймовірно українця, останки якого наприкінці липня виявили біля залізничних колій неподалік від міста Конін у Великопольському воєводстві.

Попередньо, чоловік помер від переохолодження. Поряд із ним було знайдено документи, що належить громадянину Україні, котрий перебував на карантині, передає Polskie Radio із посиланням на Польське пресове агентство.

"25 липня під час виїзду, пов’язаного із гасінням гальм у локомотива потягу сполученням Варшава – Берлін, пожежники-добровольці з ґміни Ґоліна натрапили на документи, що лежали поблизу колії. За розповіддю рятувальників, поблизу був відчутний запах останків у процесі розкладання. На мертве тіло випадково натрапили під час огляду кущів неподалік від залізничної станції Сплавє", – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що померлий був вдягнений у спідню білизну, а поблизу його тіла виявили частини одягу та дорожню сумку. Розкладання ж виявлених останків було настільки сильним, що під час проведеного розтину не вдалося з’ясувати безпосередню причину смерті чоловіка, зазначила речниця Окружної прокуратури в Коніні Алєксандра Мараньда.

"Однак експерт заперечив участь третіх осіб. Він сказав, що ймовірною причиною смерті стала гіпотермія, тобто переохолодження тіла. Слідчі чекають результати додаткових токсикологічних аналізів, взятих із останків померлого", – сказала вона, додавши, що виявлене при колії тіло не вдалося однозначно ідентифікувати, а тому потрібен тест ДНК.

За неофіційною інформацією польських ЗМІ, виявлені неподалік від останків документи належать громадянину України, котрий приїхав до Польщі в першій половині липня. Чоловік перебував на карантині через коронавірус в одному з населених пунктів у Шамотульському повіті, що приблизно за 130 км від місця виявлення останків. У місцевій поліції підтвердили, що чоловік був у місці відбування карантину чотири дні до виявлення тіла. Під час наступного контролю українця там уже не застали.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у столиці Польщі Варшаві правоохоронці затримали українця, котрий у закривавленому одязі ходив пляжем із ножем і навмисно залякував відпочивальників.