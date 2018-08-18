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У Польщі впав зі схилу автобус з українцями: є жертви, десятки постраждалих

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У п'ятницю, 17 серпня, в Польщі в Підкарпатському воєводстві сталося смертельне ДТП з автобусом української реєстрації.

У результаті аварії загинули три людини, ще 51 - отримали поранення, передає ТСН. Відзначається, що туристичний автобус впав зі схилу і кілька разів перекинувся. Усього в салоні перебувало 54 людини, в тому числі і діти.

Автобус віз туристів зі Львова і прямував до Австрії.

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Дев'ять осіб перебувають у важкому стані.

За попередніми даними, водій автобуса розбив енергоємний бар'єр і вдарився у дерев'яний хрест, який стояв на повороті. Після цього автобус зірвався з 30-метрового схилу і кілька разів перекинувся. Також повідомляється, що більшість людей в автобусі спали, коли сталася аварія.

Як повідомляється, на даний момент водій автобуса затриманий. У польській прокуратурі зазначили, що швидше за все, 19 серпня він буде допитаний і йому пред'являть звинувачення

Як повідомляв OBOZREVATEL, 12 серпня в Угорщині розбився мікроавтобус із закарпатцями, які їхали додому. Постраждали 12 осіб.

Місце
Польща
Об'єкт
ДТП
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Одиозный Сергей
Одиозный Сергей
"— Небо... небо не видело такого позорного некрофага как ты, ипу-ипу -ловец лохов". Для такого трупоеда хорошо бы - пожизненный эцих с гвоздями, но думаю, что такую падаль ждет что-то похлеще. А на счет "ансам бля" вашего александровского - то ты прав - сейчас они исполняют под заказ украинцев любые мелодии и очень вдохновенно, а "доктор лиза" - вылизывает им (украинцам ноги). Там многие кацапские твари, которые смеялись над смертью украинцев - таперича заняты усердным вдохновенным искуплением.
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Katerina Katja
Katerina Katja
Одиозный Сергей, Поскуда ты нищий холод. Вы всему Es моите туалеты.У нас в Прибалтики считают Вас ворами врунами.
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Иппу Лох Лов
Иппу Лох Лов
Нехуй шастить!Ансамбль Алексанрова,над гибелью которого шароварники так глумились,им сейчас "щенявмерлу" вдохновенно играет.
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Graff Alekss
Graff Alekss
Иппу Лох Лов, tak tyam po Evgeniy pANASENKOVY, RYSKIE YBIITSU LETELI PLJSAT NA KOSTJX SIRIISKIX DETEI, LETELA TYSKA SO SVINJMI V NEBESA, VEZLA V SEBE ZARAZY, PLJSAT LETELI NA KOSTJA NO EBNYLIS VSE SRAZY,OPPA MA TRYLLJLJA I EBNYLIS SVINI VSE SRAZY OPAPAMA TRYLJLJLJJ I EBANMSI SRAZY
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3
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Бочарова Татьяна
Бочарова Татьяна
При давление вышe 140/90 - cрочно чиститe соcуды! Домашний споcоб прочиcтить сосуды без врачeй http://dom.forumsua.com
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Tarasik
Tarasik
Бочарова Татьяна, тварь, ну хоть в новости про смерть людей спамить не стоит.
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