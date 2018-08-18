У Польщі впав зі схилу автобус з українцями: є жертви, десятки постраждалих

У п'ятницю, 17 серпня, в Польщі в Підкарпатському воєводстві сталося смертельне ДТП з автобусом української реєстрації.

У результаті аварії загинули три людини, ще 51 - отримали поранення, передає ТСН. Відзначається, що туристичний автобус впав зі схилу і кілька разів перекинувся. Усього в салоні перебувало 54 людини, в тому числі і діти.

Автобус віз туристів зі Львова і прямував до Австрії.

Дев'ять осіб перебувають у важкому стані.

За попередніми даними, водій автобуса розбив енергоємний бар'єр і вдарився у дерев'яний хрест, який стояв на повороті. Після цього автобус зірвався з 30-метрового схилу і кілька разів перекинувся. Також повідомляється, що більшість людей в автобусі спали, коли сталася аварія.

Trwa akcja podnoszenia autokaru turystycznego, który w nocy spadł z wysokiej skarpy w miejscowości Leszczawa Dolna (Podkarpackie). W wypadku zginęły trzy osoby a 18 zostało rannych, w tym 9 ciężko. pic.twitter.com/6SzXHmScKs - PAP (@PAPinformacje) 18 серпня 2018 р

Як повідомляється, на даний момент водій автобуса затриманий. У польській прокуратурі зазначили, що швидше за все, 19 серпня він буде допитаний і йому пред'являть звинувачення

Як повідомляв OBOZREVATEL, 12 серпня в Угорщині розбився мікроавтобус із закарпатцями, які їхали додому. Постраждали 12 осіб.