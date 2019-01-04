У Польщі виступили проти "нормандського формату": що пропонують

Міністр закордонних справ Польщі Яцек Чапутовіч запропонував призначити спеціального посла генерального секретаря ООН з питань України.

"Я думаю, що до так званого нормандского формату (Німеччина, Франція, Україна, Росія) повинні приєднатися США і ЄС. Німеччина і Франція, можливо, вважають, що вони представляють Європу, але, на нашу думку, це не так" , - переконаний Чапутовіч, пише Handelsblatt.

"Нас можуть представляти тільки європейські установи, в цьому випадку Верховний представник (ЄС з питань зовнішньої політики і політики безпеки. - Ред.), а не інші країни", - зазначив дипломат.

Яцек Чапутовіч AFP

Як повідомляв OBOZREVATEL, 1 грудня канцлер Німеччини Ангела Меркель і президент РФ Володимир Путін домовилися вести подальші переговори по ситуації в Керченській протоці в "нормандському форматі" – за участю України, Росії, Франції та Німеччини.