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У Польщі виступили проти "нормандського формату": що пропонують

1.5тЧитати матеріал російською

Міністр закордонних справ Польщі Яцек Чапутовіч запропонував призначити спеціального посла генерального секретаря ООН з питань України.

"Я думаю, що до так званого нормандского формату (Німеччина, Франція, Україна, Росія) повинні приєднатися США і ЄС. Німеччина і Франція, можливо, вважають, що вони представляють Європу, але, на нашу думку, це не так" , - переконаний Чапутовіч, пише Handelsblatt.

"Нас можуть представляти тільки європейські установи, в цьому випадку Верховний представник (ЄС з питань зовнішньої політики і політики безпеки. - Ред.), а не інші країни", - зазначив дипломат.

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Яцек Чапутовіч

Яцек Чапутовіч

AFP

Як повідомляв OBOZREVATEL, 1 грудня канцлер Німеччини Ангела Меркель і президент РФ Володимир Путін домовилися вести подальші переговори по ситуації в Керченській протоці в "нормандському форматі" – за участю України, Росії, Франції та Німеччини.

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Теми
Війна на ДонбасіРосійсько-український конфлікт
Місце
Польща
Тег
нормандський формат
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Воронов Евгений
Воронов Евгений
бла-бла-бла ... это может произойти только в одном случаи ... когда ВСУ возбудятся и пойдут наступлением, а их отбросят до Днепра, а лучше до Киева ... тогда С.Ш.А. и ЕС смогут поучаствовать в распиле.
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CARGO 100
CARGO 100
Чапутович, вы кто? Вам определили уже - заберёте Галицию. Всё, не лезьте за стол к взрослым ...
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UaDonetsk Umka
UaDonetsk Umka
Как бы там ни было, а Польша остаётся верным союзником, они кацапам ещё Качинского припомнят.
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CARGO 100
CARGO 100
UaDonetsk Umka, ничего они не вспомнят. К тому же, Качинский сам ёбnuлся об берёзу ...Волынь же вам не вспоминают ...
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Хoзяин Хохлoв
Хoзяин Хохлoв
UaDonetsk Tupka, поляки не забывают, кто им унитазы чистит.
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