Сейм Польщі ухвалив рішення про проведення президентських виборів 2020 року шляхом голосування поштою.

Як передає RMF24.pl, ініціатором законопроєкту виступила партія PiS (Право і справедливість) на чолі з Ярославом Качинським.

Увечері в понеділок, 6 квітня, проєкт підтримали 230 депутатів. При цьому 226 були проти, ще двоє утрималися.

Ярослав Качинський liga.net

Закон про спеціальні правила виборів передбачає, що в цього разу вони будуть проводитися виключно шляхом голосування поштою. В умовах епідемії COVID-19 голові Сейму також дозволено змінити остаточну дату виборів, зокрема і другого туру (відповідно до вимог Конституції).

Президент Польщі Анджей Дуда gopolsha.com

Так, вибори будуть проходити з 6 ранку до 8 вечора. Виборці будуть самостійно або через іншу людину кидати конверт у спеціальну поштову скриньку на території гміни, за якою закріплений громадянин. У конверті має бути картка для голосування та підписана декларація про особисте і таємне голосування.

Згідно з Конституцією, вибори президента повинні відбутися не раніше, ніж за 100 днів і не пізніше, ніж за 75 днів до закінчення термінів повноважень глави Польщі.

Тобто – в період з 28 квітня до 23 травня. Оскільки вибори в Польщі проводять по неділях, то можливими датами залишаються 3, 10 або 17 травня.

Качинський і Дуда

Як писав OBOZREVATEL, у Польщі пік епідемії коронавірусу COVID-19 очікується в травні-червні. За словами прем'єра, країна перебуває ще "на початку боротьби з коронавірусом" і відчуває нестачу засобів медичного захисту та гігієни, активно працюючи над вирішенням проблеми.

Всього станом на 6 квітня у країні виявлено понад 4,4 тисячі випадків захворювання і більше 100 смертей.

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