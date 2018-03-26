У Польщі затримали російського шпигуна: що про нього відомо

У Польщі співробітники Агентства внутрішньої безпеки 23 березня затримали чоловіка, якого підозрюють у шпигунстві на користь Росії.

Як повідомляє TVP Info, підозрюваний цікавився діяльністю Міністерства енергетики.

Відзначається, що ім'я затриманого - Марек В. Суд заарештував його три місяці.

Згідно з матеріалами слідства, затриманий підтримував контакти з співробітниками російських спецслужб і надавав їм інформацію про інвестиції, важливі з точки зору інтересів Польщі.

Як пише "Польське радіо" , За словами представника координатора спеціальних служб Польщі Станіслава Жарина, підозрюваний мав інформацію про ключові для польської енергетики проекти, був залучений до отримання євросоюзних коштів на проекти диверсифікації поставок газу в Польщу.

Він також передавав російським спецслужбам інформацію про майбутні дії польського уряду в справі газопроводу Nord Stream 2.

Відзначається, що дії агентства безпеки узгоджувалися зі спецслужбами інших країн ЄС.

Чоловіку висунуто звинувачення в шпигунстві, за що йому загрожує до 10 років позбавлення волі.

Як повідомляв "Обозреватель", спецслужбам вказали на відкритого шпигуна РФ в Україні.