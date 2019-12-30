"Сволота" і "змова з Гітлером": в Польщі викрили мету "атак" Путіна

Нападки президента Росії Володимира Путіна на Польщу нібито через "історичну несправедливість" в історії з Другою світовою війною, – спроба відвернути увагу світової спільноти від останніх проблем і поразок Кремля.

Про це під час брифінгу для ЗМІ у неділю, 29 грудня, заявив голова Ради міністрів Польщі Матеуш Моравецький, пише "Укрінформ".

"Президент Путін багаторазово брехав на тему Польщі, і він це робив цілком свідомо. Як правило, це робиться тоді, коли влада в Москві відчуває міжнародний тиск, пов'язаний зі своїми діями, і цей тиск не є історичним, а стосується сучасної геополітичної сцени", – підкреслив Моравецький.

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За його словами, Путін розлютився, оскільки протягом останніх декількох тижнів Росія зазнала "кількох великих поразок".

"Невдачею завершилася спроба повного підпорядкування Білорусі, ЄС в черговий раз продовжив санкції, накладені за безправну анексію Криму, переговори в "нормандському форматі" не тільки не принесли скасування цих санкцій, але одночасно відбулися чергові ускладнення – цього разу з боку США, що значно ускладнило реалізацію проекту Nord Stream 2", – пояснив Моравецький.

Він також підкреслив, що російський народ є найбільшою жертвою ката Сталіна і заслуговує знати правду.

"Я глибоко переконаний, що російський народ є народом вільних людей, який відкидає сталінізм, навіть коли влада президента Путіна намагається його реабілітувати. Немає згоди на зміну місцями ката і жертви, винуватців страшних злочинів з безневинними людьми і країнами, які зазнали нападу", – акцентував він.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

На своїй пресконференції Путін заявив, що СРСР не окупував Польщу у вересні 1939 року, а "ввів свої війська в країну, яка була дезінтегрована, а влада вже не контролювала ситуацію". Також він висловив думку, що Польща сама була агресором, коли восени 1938 захопила частину Чехословаччини.

МЗС Польщі розкритикували скандальну заяву Путіна про передісторію Другої світової війни. У заяві сказано, що російська сторона "посилається на пропагандистські послання сталінської епохи".

Путін також заявив, що Польща нібито в змові з Гітлером розв'язала Другу світову війну.

Після скандальної заяви на килим був викликаний російський посол Сергій Андрєєв.

У МЗС Польщі сказали, що готові роз'яснювати російським дипломатам правду про Другу світову війну стільки часу, скільки буде потрібно.

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