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30 грудня • оновлено в 12:18
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"Сволота" і "змова з Гітлером": в Польщі викрили мету "атак" Путіна

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Нападки президента Росії Володимира Путіна на Польщу нібито через "історичну несправедливість" в історії з Другою світовою війною, – спроба відвернути увагу світової спільноти від останніх проблем і поразок Кремля.

Про це під час брифінгу для ЗМІ у неділю, 29 грудня, заявив голова Ради міністрів Польщі Матеуш Моравецький, пише "Укрінформ".

"Президент Путін багаторазово брехав на тему Польщі, і він це робив цілком свідомо. Як правило, це робиться тоді, коли влада в Москві відчуває міжнародний тиск, пов'язаний зі своїми діями, і цей тиск не є історичним, а стосується сучасної геополітичної сцени", – підкреслив Моравецький.

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У Польщі викрили мету "атак" Путіна

У Польщі викрили мету "атак" Путіна

Деловая столица

За його словами, Путін розлютився, оскільки протягом останніх декількох тижнів Росія зазнала "кількох великих поразок".

"Невдачею завершилася спроба повного підпорядкування Білорусі, ЄС в черговий раз продовжив санкції, накладені за безправну анексію Криму, переговори в "нормандському форматі" не тільки не принесли скасування цих санкцій, але одночасно відбулися чергові ускладнення – цього разу з боку США, що значно ускладнило реалізацію проекту Nord Stream 2", – пояснив Моравецький.

Він також підкреслив, що російський народ є найбільшою жертвою ката Сталіна і заслуговує знати правду.

"Я глибоко переконаний, що російський народ є народом вільних людей, який відкидає сталінізм, навіть коли влада президента Путіна намагається його реабілітувати. Немає згоди на зміну місцями ката і жертви, винуватців страшних злочинів з безневинними людьми і країнами, які зазнали нападу", – акцентував він.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

  • На своїй пресконференції Путін заявив, що СРСР не окупував Польщу у вересні 1939 року, а "ввів свої війська в країну, яка була дезінтегрована, а влада вже не контролювала ситуацію". Також він висловив думку, що Польща сама була агресором, коли восени 1938 захопила частину Чехословаччини.

  • МЗС Польщі розкритикували скандальну заяву Путіна про передісторію Другої світової війни. У заяві сказано, що російська сторона "посилається на пропагандистські послання сталінської епохи".

  • Путін також заявив, що Польща нібито в змові з Гітлером розв'язала Другу світову війну.

  • Після скандальної заяви на килим був викликаний російський посол Сергій Андрєєв.

  • У МЗС Польщі сказали, що готові роз'яснювати російським дипломатам правду про Другу світову війну стільки часу, скільки буде потрібно.

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Автор
Ірина Кулініч
Тема
Друга світова війна
Особи
Адольф Гітлер (Adolf Hitler) Володимир Путін
Місце
Польща
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Нуланд Печеньки
Нуланд Печеньки
Либо это не СМИ, либо в Украине что-то с мозгами. Оправдайте мою веру в лучщее.
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