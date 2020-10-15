У Польщі вибухнула найбільша неядерна бомба часів Другої світової війни. Відео

У Польщі в процесі знешкодження вибухнула найбільша уціліла неядерна бомба часів Другої світової війни.

Про це повідомило BBC. Бомбу "Tallboy" виявили минулого року в судноплавному каналі Балтійського моря біля міста Свіноуйсьце.

Імовірність вибуху бомби оцінювалася в 50%, тому в ході знешкодження дотримувалися відповідних заходів безпеки. Близько 750 місцевих жителів евакуювали.

Ніхто з фахівців, які брали участь в операції, не постраждав.

Бомба була скинута британськими ВПС в 1945 році під час авіанальоту, в ході якого був потоплений німецький важкий крейсер Lützow.

Довжина бомби становила шість метрів, її маса 5,4 тонни, з яких 2,4 тонни – вибухова речовина. Вона перебувала на глибині 12 метрів.

"Tallboy" – це сейсмічна бомба (інша її назва – "Землетрус"), яку використовували під час Другої світової війни для того, щоб руйнувати важливі промислові і військові об'єкти.

"Tallboy", зокрема, використовували для знищення бетонного купола над підземним заводом ракет "Фау-2" і підриву залізничного тунелю поблизу французької річки Сомюр в червні 1944 року. Також бомбардуванням цими бомбами були потоплені лінкор "Тірпіц" і важкий крейсер "Адмірал Шеєр".

Як писав OBOZREVATEL, в березні 2020 року роботу міжнародного аеропорту Дніпра призупинили через боєприпаси часів Другої світової війни. Під час проведення земельних робіт було виявлено 2 авіабомби SC-10.