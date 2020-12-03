У Польщі перепросили за 'російський' Крим на календарях

У Польщі виправдалися за календарі, де тимчасово окупований Крим позначено як територія Росії.

У зверненні Релігійного Об'єднання мусульман Польщі кажуть, що інцидент був "редакційною помилкою". Муфтій Польщі Томаш Мишкевич попросив вибачення за скоєне в тих, кого це образило.

"Я не хочу звинувачувати себе або кого-небудь тут: це серйозна помилка, якої не повинно було трапитися, але вона сталася. Відбулася редакційна помилка на етапі створення, фатальний автоматизм письменника і перенесення назви "(Російська Федерація)", що з'явилося на інших сторінках календаря, за що ще раз прошу вибачення", – зазначив він.

Мишкевич додав, що у них "не було мети створювати додаткову напруженість в і без того складній політичній ситуації". Священнослужитель підтримав свободу Криму та польсько-татарську громаду.

"Мені дуже шкода, що трапився такий неприємний випадок, тим більше, що Релігійне об'єднання мусульман в Республіці Польща було і залишається аполітичним. Одна з наших основних цілей – обстоювати право мусульманської громади на релігійну практику, недоторканність релігійних об'єктів і кладовищ", – відзначено в повідомленні.

В організації також повідомили, що вже виправили помилку в календарі. Однак член виконавчого комітету Всесвітнього конгресу кримських татар від Польщі Недім Усейнов повідомив у Facebook, що помилку так і не виправили.

"Ні слова про приналежність Криму до України. Крім того, напис "Крим" був знятий з календарної дошки кримської мечеті, а потрібно додати "Україна" в дужки", – підкреслив він.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Польщі видали календар з мечетями тимчасово окупованого Криму, де півострів вказується як територія РФ.