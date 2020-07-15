У Польщі вбили 26-річну українку: перші подробиці

У місті Пулави (Польща) 14 липня вбили 26-річну українку. За підозрою у вбивстві на місці події затримали громадянина Молдови.

Про це повідомило місцеве видання radio.lublin.pl. У повідомленні сказано, що жінка померла уже в лікарні.

"У житловому будинку за адресою вул. 6 Серпня в Пулавах було скоєно вбивство молодої жінки. Жертвою є 26-річна українка, на яку нападав із ножем 45-річний громадянин Молдови. Незважаючи на всі зусилля лікарів, жінка померла в лікарні", – пише видання.

Також повідомляється, що чоловік та жінка мешкали в одному будинку, працювали на заводі з перероблення фруктів у гміні В'явольниця.

"Між 26-річною жінкою та її другом виникла суперечка перед будинком. Чоловік затягнув жінку до будівлі, де напав на неї", – розповіли в поліції Польщі.

45-річного громадянина Молдови поліція затримала на місці події. За словами польських правоохоронців, у чоловіка із собою був ніж, з яким він, ймовірно, напав на жертву. Мотив злочину поки не відомий.

За скоєне чоловікові загрожує довічне ув'язнення.

Як повідомляє видання "Район. Володимир-Волинський", загибла 26-річна жінка – жителька міста Володимир-Волинський Волинської області.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у польському селищі Погожице Малопольського воєводства поляки підпалили хостел, де мешкали українські заробітчани.