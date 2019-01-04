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У Польщі українець потрапив у серйозну ДТП: фото і відео з місця аварії

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У Польщі на трасі Сокулка - Крінікі біля села Стара Кам'янка зіткнулися два легкових автомобіля, за кермом одного з яких знаходився українець.

Від потужного удару Volkswagen перекинувся на дах, а у Hyundai розбилася передня частина, передає Isokolka.eu.

У результаті ДТП постраждали троє людей – двоє з Volkswagen і один з Hyundai, за кермом якого і був українець.

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У Польщі українець потрапив у серйозну ДТП: фото і відео з місця аварії
У Польщі українець потрапив у серйозну ДТП: фото і відео з місця аварії
У Польщі українець потрапив у серйозну ДТП: фото і відео з місця аварії
У Польщі українець потрапив у серйозну ДТП: фото і відео з місця аварії

Відзначається, обидва водії були тверезими, попередньо аварія сталася через слизьку дорогу.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у грудні 2018 року у результаті зіткнення двох легкових автомобілів у місцевості Кшешовіце (Krzeszowicе) поблизу польського Кракова постраждали 9 осіб. Серед поранених – 8 громадян України.

Місце
Польща
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