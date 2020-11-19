У Польщі після затримання з електрошокером помер 44-річний заробітчанин з України

У Польщі в ніч із 15 на 16 листопада одразу після затримання поліцейськими помер 44-річний українець.

Точна причина його загибелі буде встановлюватися, проте відомо, що правоохоронці застосували проти чоловіка електрошокер. Справу розслідує прокуратура в Лодзі, передає "Укрінформ".

Інцидент стався в одному з населених пунктів Бжезинського повіту Лодзинського воєводства.

"Ми чекаємо результатів розтину, одночасно хочемо проаналізувати запис відеореєстратора, вмонтованого в паралізатор", – зазначив представник Окружної прокуратури в Лодзі прокурор Кшиштоф Копаня.

Ключовими в цій справі будуть результати розтину, сказав він. Копаня додав, що однозначно встановлено лише те, що чоловік помер відразу після затримання.

Відомо, що громадянин України приїхав до Польщі з Тернопільської області 10 листопада для роботи на будівництві.

Пізно увечері 15 листопада поліцейські отримали інформацію, що агресивно налаштований чоловік у збудженому емоційному стані намагався потрапити у двір і в будинок місцевих жителів. При цьому він повинен був дотримуватися обов'язкового карантину, але порушив самоізоляцію.

За словами поліцейських, українець поводив себе агресивно і щодо правоохоронців: кидався в них різними предметами та нібито витягнув ніж.

Копи викликали підмогу. Вони відзвітували, що намагалися заспокоїти українця словесно, але це не допомогло. Проти нього застосували силу – спочатку сльозогінний газ, що не принесло результату, а потім паралізатор, що дозволило одягнути на чоловіка наручники. Після цього йому відразу стало погано. Рятувальники, які прибули на місце події, констатували смерть затриманого.

Розслідування інциденту взято під особистий контроль Консульського відділу Посольства України в Польщі.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в Польщі біля міста Прудник Опольського воєводства в ДТП загинув 30-річний громадянин України. Він намагався втекти від поліції на Fiat Seicento, але не впорався з керуванням і розбився.