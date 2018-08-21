У Польщі троє чоловіків з мачете напали на пару з України

Біля Познані у Польщі троє чоловіків з мачете напали на молоду пару українців біля пожежної частини.

Як повідомляє Radio Poznan, напад стався в понеділок близько 22.00, після цього дівчина і хлопець сховалися на території частини.

Нападники також увірвалися до пожежних, намагалися побити хлопця і погрожували йому.

Пожежні, які надали захист українцям, викликали поліцію.

Пораненого забрала швидка, а правоохоронці невдовзі затримали двох нападників. У одного із затриманих виявили мачете.

Як повідомили в поліції, під час нападу цей об'єкт не використовувався.

Правоохоронці додали, що 25-річний українець не отримав серйозних травм - у нього розсічена губа.

Затриманих поки тримають під вартою. Правоохоронці наразі збирають доказовий матеріал, зокрема з камер спостереження.

Нагадаємо, раніше біля Варшави невідомі напали і побили бейсбольними битами трьох громадян України.

Одного з чоловіків доправили в лікарню з проломленим черепом і відкушеним язиком.