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ПолітикаЕкономіка

У Польщі троє чоловіків з мачете напали на пару з України

2.8тЧитати новину російською

Біля Познані у Польщі троє чоловіків з мачете напали на молоду пару українців біля пожежної частини.

Як повідомляє Radio Poznan, напад стався в понеділок близько 22.00, після цього дівчина і хлопець сховалися на території частини.

Нападники також увірвалися до пожежних, намагалися побити хлопця і погрожували йому.

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Пожежні, які надали захист українцям, викликали поліцію.

Пораненого забрала швидка, а правоохоронці невдовзі затримали двох нападників. У одного із затриманих виявили мачете.

Як повідомили в поліції, під час нападу цей об'єкт не використовувався.

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Правоохоронці додали, що 25-річний українець не отримав серйозних травм - у нього розсічена губа.

Затриманих поки тримають під вартою. Правоохоронці наразі збирають доказовий матеріал, зокрема з камер спостереження.

Нагадаємо, раніше біля Варшави невідомі напали і побили бейсбольними битами трьох громадян України.

Одного з чоловіків доправили в лікарню з проломленим черепом і відкушеним язиком.

Місце
ПольщаПознань
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Куликова Елена
Куликова Елена
Здравствуйте, у когo гипертoния - срочнo чиcтитe сocyды! Это навсегдa сбиваeт давлeние дo 120/80 зa 1 курс http://razymnui.forumhi.com
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Анатольевич Игорь
Анатольевич Игорь
Правильно пиздеть Хохлов везде
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Т Александр
Т Александр
Ну тварей и провокаторов везде хватает.Тут с востока целый Мордор долбоебов.
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