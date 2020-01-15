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15 січня • оновлено в 18:29
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Повернули через пів країни: в Польщі трапилася НП із літаком до Москви

1.6т
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Літак авіакомпанії LOT, який прямував із Варшави в Москву з 63 пасажирами на борту, повернувся в польський аеропорт імені Шопена, благополучно приземлившись.

Про це повідомляє RMF24. НП трапилася через кілька десятків хвилин після зльоту.

Бортовий комп'ютер видав повідомлення про те, що слід провести технічний огляд. Зокрема, була потрібна додаткова перевірка системи електропостачання. Командир екіпажу вирішив повернутися до Варшави.

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У Польщі трапилася НП із літаком до Москви

У Польщі трапилася НП із літаком до Москви

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Як запевнив перевізник, загрози для пасажирів не було, і такий вид повідомлення є рекомендацією для екіпажу, немає жодного зобов'язання приземлятися негайно, але перевірку слід провести, коли є така можливість.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в Росії здійснив вимушену посадку літак авіакомпанії "Аерофлот", що летів із Москви в Новий Уренгой, через сильний вітер.

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Автор
Ірина Кулініч
Місце
Польща Варшава
Тег
літак
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Кацaп Кацaпыч
Кацaп Кацaпыч
Искусственный интеллект самолёта, когда понял, что летит на паРРашу, отказался от такой перспективы и нашел красивый и хитрый выход!
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