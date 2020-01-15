Повернули через пів країни: в Польщі трапилася НП із літаком до Москви

Літак авіакомпанії LOT, який прямував із Варшави в Москву з 63 пасажирами на борту, повернувся в польський аеропорт імені Шопена, благополучно приземлившись.

Про це повідомляє RMF24. НП трапилася через кілька десятків хвилин після зльоту.

Бортовий комп'ютер видав повідомлення про те, що слід провести технічний огляд. Зокрема, була потрібна додаткова перевірка системи електропостачання. Командир екіпажу вирішив повернутися до Варшави.

У Польщі трапилася НП із літаком до Москви shoppingpl.com

Як запевнив перевізник, загрози для пасажирів не було, і такий вид повідомлення є рекомендацією для екіпажу, немає жодного зобов'язання приземлятися негайно, але перевірку слід провести, коли є така можливість.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в Росії здійснив вимушену посадку літак авіакомпанії "Аерофлот", що летів із Москви в Новий Уренгой, через сильний вітер.

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