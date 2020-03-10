У Польщі та Чехії ввели карантин через коронавірус

Уряди Чехії і Польщі заборонили всі спортивні, культурні, релігійні та мистецькі заходи за участю понад 100 осіб, крім того, припинена робота навчальних закладів через коронавірус.

Як повідомив прем'єр-міністр Чехії Андрій Бабіш обмеження в країні почалися з 10 березня, передає видання Novinky.

"З огляду на розвиток епідемії в Європі, ми вирішили вжити надзвичайних заходів. З 18.00 10 березня заборонені театральні, музичні, кінематографічні, спортивні, релігійні та мистецькі заходи за участю понад 100 осіб. Особиста присутність учнів в початкових, середніх, професійних навчальних закладах і університетах заборонено", – заявив він.

За словами Бабіша, епідемічна ситуація розвивається не дуже добре.

Прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецкий у свою чергу заявив, що уряд країни пішов на такий крок для запобігання поширенню коронавірусу, передає РАР.

"Ми прийняли рішення про скасування всіх масових заходів. З огляду на стан справ і поради ВООЗ, а також дискусії з багатьма нашими партнерами, прем'єрами, президентами інших держав ми приймаємо рішення, які мають на меті запобігання поширенню коронавірусу", – сказав Моравецкій.

Він зазначив, що уряд розглядає і інші кроки в цьому напрямку, і обіцяв оголосити про них в найближчі дні.

Карта поширення коронавірусу:

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