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У Польщі стався смертельний землетрус на шахті: багато постраждалих

1.9тЧитати матеріал російською

У місті Полковіца на заході Польщі в шахті "Рудна" у результаті підземного поштовху загинув шахтар, шість осіб отримали поранення.

Представник гірничодобувної фірми KGHM Анна Осадчук повідомила, що рятувальна операція завершена, передає niezalezna.pl.

Стан трьох постраждалих тяжкий: у двох із них зламані кінцівки, у третього — загальні травми. Всіх поранених, зазначила Осадчук, доставили в лікарні в Зеленій Гурі, Легниці та Любліні.

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За її словами, підземний поштовх стався за природними причинами. "Протягом доби в шахті відбувається як мінімум кілька таких землетрусів, але не настільки потужних", — пояснила вона.

Уточнюється, що загиблим виявився 58-річний чоловік. Інцидент стався на глибині близько 700 метрів під землею.

Шахта "Рудна"

Шахта "Рудна"

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Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше гірники опинилися в ''пастці'' російської шахти. Причиною НП стало займання монтажної піни.

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Місце
Польща
Теги
смертьшахтарі
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