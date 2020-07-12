У Польщі стартують навчання військ США: готуються до перекидання

Світ 09:33, 12.07.2020 Оновлено: 09:34, 12.07.2020

З 14 липня в Польщі стартують військові навчання Emergency Deployment Readiness Exercise під командуванням міністерства оборони США.

Як повідомляється на офіційному сайті міноборони Польщі, на період з 14 по 23 липня в Європу перекинуть американський бронетанковий підрозділ в складі близько 500 солдатів.

Навчання призвані перевірити готовність військ США до швидкої передислокації через Атлантику в рамках союзницької допомоги європейським країнам.

Відбудуться три етапи навчань:

  • На першому етапі солдати США перетнуть Атлантику.

  • На другому етапі військові отримають важке обладнання на полігоні Берген-Гон і його перевезуть на полігон в Дравському повіті.

  • На третьому етапі польські та американські військові візьмуть участь в об'єднаному вогневому навчанні.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 7 червня в Балтійському морі стартували 49-ті міжнародні навчання Baltops 2020. У них були задіяні 3000 осіб з 19 країн НАТО за участю 29 судів і 29 авіазасобів.

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