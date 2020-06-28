У Польщі стартували вибори президента: проти Дуди націоналіст, гей і амбітний мер

У неділю, 28 червня, в Польщі проходить перший тур виборів президента. Виборці можуть проголосувати не тільки традиційно очно, але і по пошті.

Як повідомляє 5 канал, у виборчий бюлетень внесені імена 10 кандидатів, в тому числі і нинішній президент Анджей Дуда, повноваження якого закінчуються цього літа.

Також серед кандидатів перший в Польщі відкритий політик-гей, колишній мер Слупська і діючий депутат Європарламенту від Польщі Роберт Бедронь, журналіст і телеведучий талант-шоу Шимон Головня і кандидат від найбільшої опозиційної партії Польщі – ліберальної "Громадянської платформи", мер Варшави Рафал Тшасковський.

Чинний президент міг тріумфально перемогти в першому турі 10 травня. У березні, коли вже був оголошений карантин, його рейтинг перевищував 50%. Але тоді вибори скасували через коронавірус і суперечки, як їх проводити в умовах пандемії.

Передвиборчі рейтинги, які публікують різні соціологічні служби, у цілому сходяться в тому, що перше місце за підсумками голосування 28 червня посяде саме Дуда. Однак його результат, швидше за все, буде близько 40% голосів виборців. Друге місце з результатом приблизно 30% виборців, найімовірніше, посяде Тшасковський.

Аналітики прогнозують, що вирішальна битва між Дудою і Тшасковським відбудеться у другому турі 12 липня. За останніми опитуваннями, опоненти йдуть пліч-о-пліч, а за деякими – Тшасковський перемагає Дуду.

Як пише ВВС, однією з істотних тем передвиборчої кампанії несподівано стала проблематика ЛГБТ-спільноти у Польщі. Почалося все з того, що один з депутатів парламенту від правлячої партії у телеефірі заявив, що "ЛГБТ – це не люди, а ідеологія". А незабаром вже і Дуда підтримав колегу, порівнявши рух за права геїв з "необільшовизмом" і назвавши його "ще більш згубною для людини ідеологією, ніж комунізм".

Ця заява, з одного боку, мобілізувала численних польських виборців, які мають консервативно-католицькі погляди, переконавши їх у тому, що саме Дуда є найкращим захисником традиційних цінностей. З іншого боку, атака на ЛГБТ-спільноту, швидше за все, позбавила чинного президента симпатії центристськи налаштованого електорату, голоси якого можуть бути критично важливими для Дуди у другому турі.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у 2015 році Анджей Дуда сенсаційно переміг тодішнього президента Польщі Броніслава Коморовського.