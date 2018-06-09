У Польщі розбився український літак

У суботу, 9 червня, на аеродромі в польському місті Жешув розбився український легкомоторний літак Cessna, в результаті чого постраждали люди.

"Під час посадки в аеропорту в Жешув-Яйонка розбився невеликий літак Cessna, зареєстрований в Україні. Три людини отримали поранення", - передає TVN24.

Відзначається, що в аеропорту були змушені перенаправляти кілька рейсів через аварію. Так, літак Варшава-Жешув повернувся до польської столиці, а рейс Лондон-Жешув приземлився в Кракові.

Повідомляється, що о 16:30 за місцевим часом робота аеропорту Жешув була відновлена.

Як повідомляв OBOZREVATEL, на Кубе 18 мая лайнер з понад, ніж сотнею пасажирів зазнав аварії. Вциліли лише три людини, які знаходяться в лікарні у важкому стані.

Однією з ймовірних причин катастрофи назвали зіткнення літака з лінією електропередач.