У Польщі росіянина побили, прийнявши за українця: деталі НП

У центрі Кракова (Польща) охоронець мережі магазинів Biedronka ("Божа корівка") напав на вихідця з РФ Георгія Станішевського, запідозривши його в крадіжці.

Як розповів чоловік у Facebook, 23 листопада він зайшов в магазин, щоб купити квіти і цукерки своїй сестрі-іменинниці. Він зробив покупку на касі самообслуговування і вийшов на вулицю.

"Я був майже на зупинці, коли відчув три сильних удари в спину – я обернувся і побачив, що мене схопив за руки товстий 25-річний чоловік... Потім я зрозумів, що маю справу з охоронцем, як було написано на його уніформі", – написав Станішевський.

За словами потерпілого, коли охоронець почув його "характерний східний акцент", то повалив на землю, сів йому на спину і скував наручниками. При цьому нападник став сильно тиснути коліном на лежачого чоловіка.

"Я почав кричати, що задихаюся, покликав незнайомців на допомогу, щоб хто-небудь подзвонив у поліцію. Мені ніхто не допоміг. Буквально ніхто. Краківці проходили повз мене, навіть не звертаючи уваги", – зазначив Станішевський.

Він додав, що охоронець закричав: "заткнися, їб*чий українець", а потім залив йому очі з перцевого балончика.

Як з'ясував OBOZREVATEL, Станішевський є росіянином, а не українцем.

В результаті охоронець відвів чоловіка в якусь кімнату, де чоловікові нарешті вдалося показати чек за свою покупку.

"Подивившись на зім'ятий аркуш паперу протягом хвилини, він зняв з мене наручники і штовхнув мене назад у магазин. Він мені нічого не сказав. Він не вибачився і не сказав, що був неправий – він просто виштовхав мене", – підкреслив постраждалий.

Він покликав завідуючу магазином, але вона відмовилася допомогти. Також чоловік викликав поліцію, яка всього лише спитала посвідчення особи охоронця.

Кримінальну справу було порушено лише після того, як історія викликала суспільний резонанс.

Охоронна компанія Argus вибачилася перед Станішевським і запропонувала компенсацію, а також запевнила, що охоронця було звільнено.

Офіційної реакції на інцидент від мережі Biedronka поки не послідувало.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Запоріжжі чоловік влаштував розборки з охоронцем супермаркету через маску.