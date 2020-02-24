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24 лютого • оновлено в 09:58
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У Польщі п'яний українець протаранив 8 авто. Фото

3.3т
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У місті Катовіце (Польща) п'яний українець на авто протаранив вісім припаркованих автомобілів.

У крові чоловіка знайшли 2 проміле алкоголю, пише місцеве видання Nasze Miasto.

Повідомляється, що українець на швидкості влетів в машини, серед яких були марки Skoda, Volkswagen, Nissan і Toyota. Удар був настільки сильний, що три авто вилетіли з місця парковки на тротуар. У ДТП ніхто не постраждав.

ДТП в Катовіце

ДТП в Катовіце

Nasze Miasto

ДТП в Катовіце

ДТП в Катовіце

Nasze Miasto

Відзначається, що порушення ПДР і водіння у п'яному відео українцю загрожує до двох років позбавлення волі з накладенням штрафу за завдану шкоду.

ДТП в Катовіце

ДТП в Катовіце

Nasze Miasto

ДТП в Катовіце

ДТП в Катовіце

Nasze Miasto

ДТП в Катовіце

ДТП в Катовіце

Nasze Miasto

ДТП в Катовіце

ДТП в Катовіце

Nasze Miasto

ДТП в Катовіце

ДТП в Катовіце

Nasze Miasto

ДТП в Катовіце

ДТП в Катовіце

Nasze Miasto

ДТП в Катовіце

ДТП в Катовіце

Nasze Miasto

ДТП в Катовіце

ДТП в Катовіце

Nasze Miasto

ДТП в Катовіце

ДТП в Катовіце

Nasze Miasto

ДТП в Катовіце

ДТП в Катовіце

Nasze Miasto

ДТП в Катовіце

ДТП в Катовіце

Nasze Miasto

Як повідомляв OBOZREVATEL, українські заробітчани в Польщі б'ються, крадуть, конфліктують з поліцією, їздять п'яними за кермом. І з кожним роком кількість злочинів, скоєних українцями, зростає.

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Автор
Тимур Григоренко
Місце
Польща Катовіце
Тег
ДТП
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Комментарии на сайте не модерированы
ХОЗЯИН хОХЛОВ
ХОЗЯИН хОХЛОВ
Ему Путин наливал..
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Кактусов Иван
Кактусов Иван
Украинский мир пришел в Польшу.
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Артеллерист Моня
Артеллерист Моня
Ну судите его никто не против,нарушил закон пусть отвечает!
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