У Польщі п'яний українець протаранив 8 авто. Фото

У місті Катовіце (Польща) п'яний українець на авто протаранив вісім припаркованих автомобілів.

У крові чоловіка знайшли 2 проміле алкоголю, пише місцеве видання Nasze Miasto.

Повідомляється, що українець на швидкості влетів в машини, серед яких були марки Skoda, Volkswagen, Nissan і Toyota. Удар був настільки сильний, що три авто вилетіли з місця парковки на тротуар. У ДТП ніхто не постраждав.

ДТП в Катовіце Nasze Miasto

ДТП в Катовіце Nasze Miasto

Відзначається, що порушення ПДР і водіння у п'яному відео українцю загрожує до двох років позбавлення волі з накладенням штрафу за завдану шкоду.

ДТП в Катовіце Nasze Miasto

ДТП в Катовіце Nasze Miasto

ДТП в Катовіце Nasze Miasto

ДТП в Катовіце Nasze Miasto

ДТП в Катовіце Nasze Miasto

ДТП в Катовіце Nasze Miasto

ДТП в Катовіце Nasze Miasto

ДТП в Катовіце Nasze Miasto

ДТП в Катовіце Nasze Miasto

ДТП в Катовіце Nasze Miasto

ДТП в Катовіце Nasze Miasto

Як повідомляв OBOZREVATEL, українські заробітчани в Польщі б'ються, крадуть, конфліктують з поліцією, їздять п'яними за кермом. І з кожним роком кількість злочинів, скоєних українцями, зростає.

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