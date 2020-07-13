У Польщі п'яний українець погрожував підірвати виборчу дільницю

У Польщі під час голосування на виборах президента країни, п'яний українець погрожував підірвати виборчу дільницю.

Інцидент трапився в Слупія Конецька Свєнтокшиського воєводства. У 46-річного чоловіка зафіксували в крові 3 проміле алкоголю, передає Wiadomosci.

Повідомляється, що п'яний українець подзвонив на спецлінію "112" і вимагав, щоб до нього приїхав дільничний, інакше він замінує виборчу дільницю. В результаті до нього виїхала поліція та затримала "мінера".

Польські поліцейські та піротехніки оглянули житло чоловіка, щоб переконатися у відсутності вибухових речовин. Відзначається, що за підняття помилкової тривоги українцю загрожує до 8 років ув'язнення.

Нагадаємо, що в Польщі 12 липня проходив другий тур президентських виборів.

Як повідомляв OBOZREVATEL, президент Польщі Анджей Дуда мінімально лідирує за підсумками другого туру виборів глави держави.