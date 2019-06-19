У Польщі п'яний роз'їжджав на радянському танку містом: відео

У Польщі в місті Паєнчно нетверезий чоловік катався містом на танку Т-55. Зупиняти його незвичний транспортний засіб довелося поліції.

Виготовлений у Радянському союзі танк помітили очевидці, які і викликали правоохоронців, пише Newsweek (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки).

Чоловік займався обслуговуванням танка, ставив і знімав його з тягача, однак той раптово зламався. Не придумавши нічого кращого, він вирішив завести танк і проїхатися на ньому.

"Прибулий патруль виявив радянський танк, а поруч із ним чоловіка, який, як виявилося згодом, їхав у ньому як пасажир", – розповіли правоохоронці.

Танк посеред міста в Польщі Скріншот

Якщо затриманому висунуть обвинувачення в створенні небезпечної ситуації, то йому загрожує до 8 років позбавлення волі.

Як писав OBOZREVATEL, у березні користувачі мережі висміяли нововведення, яке з'явилося в конструкції російського танка "Армата". На сміх підняли головну "інновацію", якою пишалися в Росії.

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