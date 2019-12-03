У Польщі п'яні українці потрапили в ДТП з потягом

У Польщі українці в стані алкогольного сп'яніння потрапили в серйозну ДТП на залізничному переїзді на півдні країни.

Як повідомляє "Польське радіо", аварія трапилася в неділю, 1 грудня, між станціями Герби Нове і Панки в Клобуцькому.

Так, вантажівка із українцями збиралася їхати з переїзду, тоді як у неї врізався потяг напрямком "Пшемисль – Щецин". Внаслідок НП водій і пасажир авто отримали травми, але їхньому життю нічого не загрожує.

ДТП у Польщі з українцями Ілюстративне фото

Залізничний рух було тимчасово призупинено. Українців госпіталізували в лікарню.

Поліція з'ясувала, що чоловіки під час аварії були п'яні. Встановлено, що українці підробляють в одному з місцевих підприємств.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у 2019 році в дорожньо-транспортних пригодах на дорогах України загинули 2716 осіб.

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