У Польщі проходить другий тур президентських виборів: кандидати йдуть нарівні

У неділю, 12 липня, в Польщі проходить другий, вирішальний тур президентських виборів.

На пост глави держави претендують діючий консервативний президент Анджей Дуда і ліберальний мер Варшави Рафал Тшасковський. Як пише DW з посиланням на опитування, обидва кандидати користуються приблизно однаковою підтримкою виборців.

"Для правлячої консервативної партії "Закон і справедливість" результат нинішніх виборів має велике значення. Перемога Дуди дозволила б їй закріпити лідерські позиції як мінімум до парламентських виборів, запланованих на 2023 рік, тоді як успіх Тшасковського стане для неї серйозним ударом", – пише видання.

Анджей Дуда, який займав пост президента Польщі попередні п'ять років, позиціонує себе як гарант введених його урядом соціальних благ. 48-річний консерватор виступає за традиційну модель сім'ї і відкидає одностатеві шлюби.

Його недавні гомофобні висловлювання викликали обурення на Заході. Дуда сказав з приводу представників ЛГБТ-спільноти: "Нас намагаються переконати, що це люди. Але це всього лише ідеологія".

При цьому Рафал Тшасковський підписав так звану "Хартію ЛГБТ+" на підтримку сексуальних меншин. В ході передвиборної кампанії він, однак, вважав за краще не випинати цю тему, щоб не відлякати консервативних виборців.

Також в разі перемоги Тшасковський обіцяв скасувати проведену нинішнім урядом спірну реформу системи юстиції, яка викликала конфлікт між Варшавою і Євросоюзом.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в першому турі виборів президента Польщі за Дуду віддали голоси 41,8% виборців, за Тшасковського – 30,4%.