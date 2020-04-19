У Польщі прогримів вибух на хімзаводі: місто затягнуло чорним димом. Фото і відео

Гліб Іванов Світ 22:59, 19.04.2020 Оновлено: 23:42, 19.04.2020

У місті Кельце (Польща) 19 квітня стався потужний вибух на заводі хімічних відходів.

Як повідомляє видання wp.pl, загоряння зафіксували близько 14:30. Вогонь був настільки сильним, що дим було видно з міст, розташованих на відстані більше 20 кілометрів від Кельце.

Влада міста попередила місцевих жителів про необхідність не виходити на вулицю і не відкривати вікна, оскільки дим може бути токсичний.

Jarosław Kubalski / Radio Kielce

Інформації про постраждалих не з'являлося.

stefan wilczyński / Twitter
Michał Mokros / Twitter
Wojciech Habdas / Agencja Gazeta
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Як писав OBOZREVATEL, раніше в готелі мережі Marriott в штаті Нью-Гемпшир (США) стався вибух, що спричинив за собою пожежу. У результаті постраждали 10 осіб.

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