У Польщі зняли НЛО: експерти наполягають на достовірності фото

У польському селі Ястрове, приблизно за 280 кілометрів від Варшави, сфотографували нібито непізнаний літаючий об'єкт (НЛО).

Як розповів місцевий житель, він їхав на велосипеді й обернувся у напрямку шуму. Чоловік стверджує, що побачив нібито літаючу тарілку, що зависла біля вершини самотнього дерева, передає The Mirror.

Він встиг зафіксувати об'єкт на камеру смартфона. Зазначається, що це одні з небагатьох знімків нібито НЛО, зроблені в високій якості.

НЛО. mirror.co.uk

Пізніше очевидець поділився п'ятьма фотографіями з польським уфологом Робертом Бернатовичем. Він також попросив не розкривати його ім'я, щоб ніхто не сприйняв його як "людину з психічними проблемами".

НЛО. mirror.co.uk

НЛО. mirror.co.uk

Бернатович звернувся до ексначальника відділу розслідувань Британської дослідницької асоціації НЛО Філіпа Ментла, який заявив, що зроблені фото НЛО – кращі з тих, що він бачив за останні 40 років.

Філіп Ментл. mirror.co.uk

Вивчив знімки й експерт Джейсон Глів, який заявив, що вони можуть бути справжніми. На фото зображено металевий об'єкт на висоті 150-200 футів (45-60 метрів).

Джейсон Глів. mirror.co.uk

НЛО. mirror.co.uk

Як повідомляв OBOZREVATEL, 24 червня святкувався Міжнародний день НЛО. Саме в цей день 73 роки тому, в 1947-му, вперше було офіційно повідомлено про випадок спостереження невідомого літаючого об'єкта.