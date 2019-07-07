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У Польщі перекинувся автобус з українцями: багато поранених. Відео

20.5тЧитати матеріал російською

У Польщі в ДТП перекинувся пасажирський автобус, в якому їхали українці.

Як передає "Польське радіо", аварія сталася на відрізку автостради А4 поблизу міста Ополе. Автобус прямував до міста Вроцлав.

В автобусі перебували 37 громадян України - 35 пасажирів і два водії. В результаті ДТП поранення різного ступеня тяжкості отримали одинадцять українців, п'ятеро з яких були доставлені в лікарні.

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Відзначимо, що на деякий час дорога була перекрита через приземлення вертольотів Повітряної служби порятунку.

На даний момент, за інформацією Головного управління національних доріг і автомагістралей в місті Ополе, автобус витягли з кювету. Пасажири автобуса розміщені в довколишній школі.

Після інциденту на місце ДТП приїхав транспорт, який відвіз пасажирів в Ольшанце, звідки вони повинні були продовжити свій шлях іншим автобусом.

Заступник директора департаменту консульської служби МЗС України Василь Кирилич повідомив "Українській правді", що, за інформацією комендатури поліції м.Ополє, внаслідок ДТП госпіталізовано 6 громадян України.

ДТП в Польщі з українським автобусом

ДТП в Польщі з українським автобусом

ДТП в Польщі з українським автобусом

ДТП в Польщі з українським автобусом

ДТП в Польщі з українським автобусом

ДТП в Польщі з українським автобусом

ДТП в Польщі з українським автобусом

ДТП в Польщі з українським автобусом

ДТП в Польщі з українським автобусом

ДТП в Польщі з українським автобусом

ДТП в Польщі з українським автобусом

ДТП в Польщі з українським автобусом

ДТП в Польщі з українським автобусом

ДТП в Польщі з українським автобусом

ДТП в Польщі з українським автобусом

ДТП в Польщі з українським автобусом

ДТП в Польщі з українським автобусом

ДТП в Польщі з українським автобусом

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Як повідомляв OBOZREVATEL, 13 червня в Польщі сталася ДТП, в результаті якого загинули троє українців, а четвертий у важкому стані був доставлений в лікарню

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Тема
ДТП
Місце
ПольщаВроцлав
Теги
ДТПводій автобуса
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Tapasenko 0leg
Tapasenko 0leg
В европейские центры трансплантологии скоро поступят запчасти?
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Xоxлов Xoзяин
Xоxлов Xoзяин
Хорошо,что люди не пострадали.
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Satkin Andrey
Satkin Andrey
Руки - ноги целы, а голова уркаинцу без надобности!
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