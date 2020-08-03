У Польщі остаточно визнали перемогу Дуди на виборах президента

Верховний суд Польщі в понеділок, 3 серпня, затвердив результати виборів президента, що відбулися в липні, перемогу на яких здобув Анджей Дуда.

Про це повідомило The Telegraph. Судді вирішили, що підстав для анулювання результатів виборів недостатньо.

"Верховний суд підтверджує обрання Анджея Себастьяна Дуди на посаду президента Польщі", – сказано в постанові суду.

Постанова дає можливість Дуді прийняти присягу перед обома палатами парламенту вже в четвер, 6 серпня.

Суд вивчив близько 6000 скарг. При цьому визнав 92 порушення виправданими. Правда при цьому судді підкреслили, що вони не вплинули на результат виборів.

Після виборів опозиція Польщі звернулася до суду з вимогою визнати недійсною перемогу Дуди на виборах.

Як повідомляв OBOZREVATEL, діючий президент Польщі Анджей Дуда переміг у другому турі президентських виборів. Національна виборча комісія оголосила результати виборів після підрахунку голосів у всіх виборчих округах.