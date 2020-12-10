У Польщі назвали терміни початку вакцинації від COVID-19

У Польщі мають намір отримати перші партії вакцини проти коронавірусу (COVID-19) у січні 2021 року. Тоді ж почнуть робити щеплення населенню.

Віцеміністр охорони здоров'я Вальдемар Краско зазначив, що точна дата постачання препарату залежатиме від Європейського агентства з лікарських засобів і від постачання виробників, передає "Польське радіо".

"Звичайно, тоді ми хочемо вакцинувати групи найбільшого ризику. На так званому нульовому етапі треба вакцинувати насамперед медичний персонал", – зазначив чиновник.

Краско сказав, що крім медиків, передусім вакцину отримають люди похилого віку. Вакцину поширюватимуть у лікарнях і мобільних пунктах вакцинації.

"Усі процедури, яких потрібно дотримуватися під час виробництва вакцин із погляду їх ефективності, безпеки та якості, були збережені. Всі три клінічні етапи випробувань вакцини були також пройдені. Ці вакцини пройшли таку ж процедуру, як і щеплення від грипу", – сказав віцеміністр.

Нагадаємо, що Великобританія першою у світі почала масову вакцинацію від COVID-19.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Польщі ввели жорсткий карантин через рекорд із коронавірусу.

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