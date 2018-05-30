У Польщі на пляжі знайшли ракети з підводних човнів РФ

Як мінімум в трьох місцях на польських пляжах в останні три дні були знайдені сигнальні ракети з підводних човнів російського виробництва.

Як повідомляє RMF24, дані ракети КСП, хі також називають сигнальними буями і відбуваються вони з підводного човна класу "Кіло".

У польському флоті єдиною такою є підводний човен ORP Orzeł, але, як запевнили в ВМФ Польщі, ракети не могли бути випущені з цього човна.

Новини Біля берегів Криму знайшли затонулий російський підводний човен

Військові припускають, що росіяни могли використовувати ракети на морському полігоні в Балтійському морі під час навчань.

Відомо, що клас "Кіло" - російський підводний човен, але росіяни випускають такі судна не тільки для своїх потреб, але і для експортних цілей.

Ракети, виявлені на польських пляжах, використовуються для позначення позиції судна. Найчастіше їх використовують в разі аварійного виходу субмарини на поверхню або в разі дотримання так званого радіомовчання, щоб позначити, наприклад, початок реалізації якогось завдання або вправи.

Нагадаємо, раніше в США назвали саму "страхітливу" підводний човен російського флоту