У Польщі під час руху загорівся автобус із українцями

У Польщі під час руху загорівся автобус із пасажирами, які їхали з України.
Як повідомляє Interia, аварія трапилася ввечері, 5 лютого, в Лодзинському воєводстві.
Представник Головного управління національних доріг і автомагістралей Яцек Плисецький розповів, що транспорт зайнявся приблизно о 18:00 на автомагістралі А1 в околицях міста Лодзь.
Відомо, що в автобусі з України їхали вісім осіб. Всі були евакуйовані ще до приїзду вогнеборців. На момент прибуття п'яти пожежно-рятувальних команд транспортний засіб вже весь був у вогні. В результаті НП він повністю згорів.
Попередньо встановлено, що займання трапилося в задній частині автобуса. На час гасіння полум'я дорога в напрямку міста Гданськ була повністю перекрита.
У Польщі загорівся автобус із України
Ілюстрація
Як повідомляв OBOZREVATEL, у Польщі в ДТП перекинувся пасажирський автобус, в якому їхали українці.
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