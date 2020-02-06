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7 лютого • оновлено в 08:44
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У Польщі під час руху загорівся автобус із українцями

2.6т
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У Польщі під час руху загорівся автобус із пасажирами, які їхали з України.

Як повідомляє Interia, аварія трапилася ввечері, 5 лютого, в Лодзинському воєводстві.

Представник Головного управління національних доріг і автомагістралей Яцек Плисецький розповів, що транспорт зайнявся приблизно о 18:00 на автомагістралі А1 в околицях міста Лодзь.

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Відомо, що в автобусі з України їхали вісім осіб. Всі були евакуйовані ще до приїзду вогнеборців. На момент прибуття п'яти пожежно-рятувальних команд транспортний засіб вже весь був у вогні. В результаті НП він повністю згорів.

Попередньо встановлено, що займання трапилося в задній частині автобуса. На час гасіння полум'я дорога в напрямку міста Гданськ була повністю перекрита.

У Польщі загорівся автобус із України

У Польщі загорівся автобус із України

Ілюстрація

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Польщі в ДТП перекинувся пасажирський автобус, в якому їхали українці.

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Автор
Тимур Григоренко
Місце
Польща
Теги
автобус пожежа
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hunt andres
hunt andres
Наверное всю дорогу орали СУГС!Пердаки и заискрили)))
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Кристина Стефанова
Кристина Стефанова
Поляки хотели жареной свининки с горошком
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