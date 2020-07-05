У Польщі може помінятися президент, Дуда на межі поразки: чого очікувати Україні

У результаті другого туру виборів у Польщі президентом країни може стати опозиційний кандидат від "Громадянської платформи", мер Варшави Рафал Тшасковскій з імовірністю 47,2%.

Як повідомляє RMF FM, про це свідчать дані останнього дослідження громадської думки від IBRiS, відповідно ймовірність поразки чинного президента Анджея Дуди досить висока. Так, якби голосування проходило 5 липня, його підтримали б тільки 45,9%.

Порівняно з попереднім дослідженням IBRiS, підтримка Рафала Тшасковского трохи знизилася – на 0,9%, тоді як підтримка Дуди виросла на 0,3%. Водночас 6.9% респондентів ще не визначилися з вибором.

Опитування показало, що участь у голосуванні збираються брати 65,4% респондентів, що на 3,4% більше, ніж за результатами попереднього дослідження.

Експерти відзначають, що за будь-якого результату виборів у Польщі, Україна залишиться одним із пріоритетів зовнішньої політики, однак все ж зазначені кандидати можуть розставляти різні акценти на співпрацю з нашою країною, повідомляє Радіо Свобода.

Так, дослідник Польського інституту міжнародних відносин (PISM), який спеціалізується, зокрема, на питаннях України, Даніель Шлеговскій вважає, що "незалежно від того, хто врешті решт переможе на виборах – Дуда або Тшасковскій, очевидно, що Україна все ще залишатиметься одним із пріоритетів зовнішньої політики, і, однозначно, стратегічним партнером для Польщі".

Водночас він пояснив, що Дуда спирається більше на двосторонні відносини і політику безпеки, а Тшасковскій швидше орієнтуватиметься на "Східне партнерство" і багатосторонні відносини.

Експерт наголосив, що велике значення у формуванні політичного співробітництва мають особисті відносини між президентами України і Польщі. Тому, зараз Дуда "на одній хвилі" з президентом України Володимиром Зеленським, тоді як у разі перемоги Тшасковского деякий час піде на встановлення контакту з українським главою.

Водночас політолог Варшавського університету Анджей Шептицький вважає, що в разі перемоги Дуди, особливих змін для України не відбудеться. Але якщо президентом стане Тшасковскій, є три речі, які можуть стосуватися України:

Він би спробував поліпшити зовнішню політику як новий президент, що відбувається при кожній зміні влади.

Він працював би над поліпшенням відносин ЄС-Польща, що також важливо для України, тому що сильні позиції Польщі в ЄС ефективніше просували б українські інтереси в Брюсселі.

Його внутрішня політика була б іншою, і він був би більш відкритим до нацменшин, ймовірно, і до іммігрантів.

"Врешті-решт, я б усе ж сказав, що, ймовірно, Тшасковскій був би кращим, і не тому, що один кандидат антиукраїнської, а інший – проукраїнський, а саме через фактори, які я перерахував", – підсумував Шептицький.

Як повідомляв OBOZREVATEL, за результатами виборів президента в Польщі, які відбулися 28 червня, до другого туру пройшли нинішній глава держави Анджей Дуда і мер Варшави Рафал Тшасковській. За Дуду віддали голоси 41,8% виборців, за Тшасковского – 30,4%.