У Польщі міністр заразився коронавірусом: на карантині весь уряд

У Польщі весь уряд пішов на карантин після зараження міністра навколишнього середовища Михайла Вося коронавірусом.

Про це у вівторок, 17 березня, повідомляє місцевий канал RMF24.

"У зв'язку з позитивним результатом тесту на коронавірус у міністра навколишнього середовища були вжиті заходи відповідно до процедур, визначених головним санітарним інспектором. Вчора ввечері всі міністри, які зібралися на останньому засіданні уряду, були піддані стандартним обстеженням, яким піддаються всі, хто мав контакт із зараженим", – заявив представник уряду Петро Мюллер.

У Польщі уряд пішов на карантин РАР

Результати перевірки міністрів, які потрапили на карантин, мають з'явитися до вечора 17 березня.

Прем'єр-міністр країни на карантин не потрапив, він був відсутній на останньому засіданні уряду.

Відзначимо, Вось оголосив про захворювання в понеділок, 16 березня. Він перевірився після того, як стало відомо про зараження співробітника державних лісів, з яким спілкувався міністр.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше глава уряду Каталонії (Іспанія) Квім Торра заявив, що заразився коронавірусом. У зв'язку з цим він влаштував собі режим самоізоляції.

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