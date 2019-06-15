У Польщі літак звалився у воду під час авіашоу: відеофакт

У польському Плоцьку легкомоторний літак впав у річку по час авіашоу. Пілот загинув.

Про це заявив представник місцевої рятувальної служби Едвард Містера. "Літак Як-52 під час виконання акробатичних фігур зіткнувся з поверхнею води", – цитує його слова РІА "Новини".

Відзначається, що з води вдалося дістати частину уламків машини і тіло пілота. Ним був 60-річний житель Німеччини.

Скріншот з відео

Авіашоу після трагедії було зупинене. Примітно, що вісім років тому майже у цьому ж місці сталася подібна катастрофа. Тоді загинув польський пілот.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у п'ятницю, 14 червня, близько 21.35 літак "Вільга-35" здійснив жорстку посадку між селами Климове і Тимофєєво Московської області.

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