У Польщі коронавірус вбив ще одну людину: українські заробітчани рвонули додому

У польському Любліні 66-річний чоловік помер від коронавірусу, ставши вже третьою жертвою пандемії в країні.

Про це в неділю, 15 березня, повідомляє в Twitter пресслужба Міністерства охорони здоров'я Польщі. Число заражених збільшилася до 103 осіб, що викликало масове повернення на Батьківщину українських заробітчан.

"Є десять нових випадків зараження коронавірусом. Три випадки стосуються Мазовецького воєводства (Варшава), один – Підкарпатського (Жешув), і по два випадки в Нижньосілезькому (Вроцлав), Лодзінському (Лодзь) і Люблінському (Люблін) воєводствах. У лікарні Любліна від коронавірусу помер 66-річний чоловік", – сказано в повідомленні.

У Польщі коронавірус вбив ще одну людину

У зв'язку з карантином у Польщі і стрімким поширенням хвороби українські заробітчани почали масово повертатися на Батьківщину. Про це йдеться в матеріалі "Страны".

У країні припиняють роботу цілі галузі економіки, особливо в сфері послуг, де традиційно працює багато трудових мігрантів з України. Багато фірм пішли на карантин або ж скоротили іноземних працівників.

Відзначається, що в Польщі працюють понад 2 млн громадян України. Багатьох карантин позбавив заробітку.

Українські заробітчани рвонули додому з Польщі Страна

"Ця "корона" зламала всі мої плани і змушує повернутися додому – через карантин тимчасово закривають завод із пакування, на який я влаштувався в лютому, знайти нову роботу непросто", – розповів українець Ігор Білас.

У салонах краси і у приватних майстрів, якими працюють багато українців в Польщі, роботи теж сильно зменшилася.

"Купа відмін, тому що закрили університети, люди поїхали. В салоні краси порожнеча, як ніколи. Майстри просто сидять", – розповіла перукарка з Познаня Анастасія Нестеренко, яка збирається повернутися в Україну, щоб заощадити на житлі.

Mamy 10 nowych przypadków zakażenia #koronawirus. Potwierdzone przypadki dotyczą 3 osób z woj. mazowieckiego (Warszawa), 1 z woj. podkarpackiego (Rzeszów), 2 z woj. dolnośląskiego (Wrocław), 2 z woj. łódzkiego (Łódź) i 2 z woj. lubelskiego (Lublin). - Ministerstwo Zdrowia (@MZ_GOV_PL) March 14, 2020

Як повідомляв OBOZREVATEL, на час карантину через коронавірус Польща перекрила прикордонний рух на польсько-українському державному кордоні з 00:00 15 березня 2020 року.

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