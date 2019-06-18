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У Польщі екстрено посадили літак через п'яного росіянина: відео із салону

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Літак російської авіакомпанії "Аерофлот" (Барселона – Москва) здійснив позапланову посадку в столиці Польщі Варшаві через дебош п'яного пасажира на борту.

Про це повідомило видання Daily Mail. Уточнюється, що винуватцем інциденту став 36-річний росіянин, який представився як "Діма з Москви" (щоб подивитися відео, поскрольте новину вниз).

НП на літаку зняли на камеру очевидці. На кадрах видно розгніваного чоловіка напідпитку, якого намагається заспокоїти екіпаж. Росіянин же голосно кричить у салоні та звертається до пасажирів іспанською мовою, намагається танцювати.

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Дебошир на літаку

Дебошир на літаку

Скрін відео

У результаті екіпажу не вдалося заспокоїти пасажира, тому пілотам довелося виконати посадку у Варшаві.

"Оскільки його (пасажира. – Ред.) дії несли пряму загрозу безпеці польоту, пілот був змушений запросити екстрену посадку", – йдеться в матеріалі.

Представник варшавського аеропорту імені Фредеріка Шопена Петро Рудзкі підтвердив, що "Аерофлот" здійснив вимушену посадку через агресивного пасажира.

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Дебошир на літаку

Дебошир на літаку

Скрін відео

"Його вивели прикордонники і поки він залишається у Варшаві", – сказав Рудзскі.

Відзначається, що бешкетникові загрожує значний штраф і можливе тюремне ув'язнення в Польщі, оскільки він вчинив опір польським правоохоронцям, коли ті його затримали.

"Аерофлот" зі свого боку буде вимагати для пасажира найсуворішого покарання з відшкодуванням збитків, заподіяних авіакомпанії. Там додали, що чоловік буде внесений до чорного списку.

Як писав OBOZREVATEL, 14 червня літак "Вільга-35" здійснив жорстку посадку між селами Климово і Тимофєєво Московської області. Відомо, що в повітряного судна відмовив двигун.

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Місце
ПольщаВаршава
Теги
літаккурйозвидеоНовини РосіїРосія
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Бухгалтер Борис
Бухгалтер Борис
Д*билам с обоза писать больше нечего? Или у них стояк на слово "россиянин"?
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хуйловский путин
хуйловский путин
не зря немцы в второй мировой называли русских - русиш швайн! это выражение закрепилось за ними с тех пор!
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CARGO 100
CARGO 100
Трамп (Толик) тоже россиянин, да и Мэй (Маша) тоже ... На английском говорят. Не россияне только те, кто на мове общается ...
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хуйловский путин
хуйловский путин
CARGO 100, не зря немцы в второй мировой называли русских - русиш швайн! это выражение закрепилось за ними с тех пор!
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Smekalov Sergey
Smekalov Sergey
Меня зовут-а пьяная свыня в дырявых носках и миллиардом в офшорах-украинец .
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