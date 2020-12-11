У Польщі піднявся скандал через напис "Бандера" на вантажівці: водія-українця покарали
У Польщі розгорівся скандал через вантажівку, на лобовому склі якої найнятий водій-українець розмістив великий напис "Бандера".
Машина належить польському перевізнику зі Свєнтокшиського воєводства TRANSWEG Transport. На сторінці у Facebook пресслужбі компанії довелося вибачитися, а також запевнити, що водія притягли до відповідальності.
Як пише Lublin112.pl, вантажівку з таким написом помітили вранці 8 грудня на одній із стоянок на території Італії. Авто здійснювало міжнародний рейс із номером на польській реєстрації.
Очевидець відправив фотографію машини до Lublin112.pl. У статті сказано, що їхній читач "був шокований" такою прикрасою вантажівки.
Представники порталу звернулися за коментарем до перевізника. Незабаром компанія відреагувала на те, що трапилося, в соціальних мережах, заявивши, що про ситуацію вони нічого не знали.
"Ми безапеляційно відмежовуємося від пропаганди діяльності будь-якої ідеології, з якою був пов'язаний Бандера. Ми розуміємо серйозність ситуації. Ми не терпимо таких дій", – сказано у відповіді.
До посту також було прикріплено фото тієї ж вантажівки, але вже без напису "Бандера".
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