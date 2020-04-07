У Польщі через коронавірус вибори президента відбудуться поштою

Сейм Польщі ухвалив закон про особливі правила проведення президентських виборів 2020 року в період пандемії коронавируса – їх проведуть проведуть шляхом голосування поштою.

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Як пише Polskie Radio24, рішення ухвалили завдяки депутатам правлячої партії "Право і Справедливість" (PiS). За відповідне рішення проголосували 230 депутатів.

Відповідно до закону, виборці самостійно або за посередництва повинні будуть залишити запечатаний конверт з бюлетенем і заявою про особисте таємне голосування у спеціально підготовленій поштовій скринці.

Листоноші доставлятимуть їх до виборчої комісії на території адміністрації, де відбувається підрахунок голосів. За викрадення бюлетенів або заяв загрожує до трьох років тюремного ув'язнення.

Закон також дає право маршалу Сейму Польщі міняти дату проведення виборів – перший тур виборів може бути перенесений максимально на 17 травня, а другий – на 31 травня. Раніше президентські вибори в Польщі були заплановані на 10 і 24 травня.

Як повідомляв OBOZREVATEL, уряд Польщі ввів у країні режим епідемії через ситуацію з поширенням коронавірусу COVID-19.

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