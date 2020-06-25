У Польщі автобус впав із мосту: є жертви, десятки поранених

У Варшаві (Польща) пасажирський автобус впав із мосту й розламався навпіл. В аварії загинули щонайменше дві людини й двоє десятків постраждали.

Причини трагедії досі невідомі. Про це повідомляє польський телеканал TVN24 (щоб подивитися фото, доскрольте новину до кінця).

Зазначається, що двосекційний автобус маршруту 186 впав із мосту Грота-Ровецького. За даними рятувальників, на момент аварії у транспортному засобі перебувало 30 осіб.

У Варшаві пасажирський автобус впав із мосту (tvn24.pl)

Автобус після падіння розламався навпіл, а його перша частина разом із пасажирами впала майже з п'ятиметрової висоти. Водночас друга залишалася звисати з мосту.

Транспортний засіб розламався навпіл (tvn24.pl)

На місце аварії прибули надзвичайні служби, швидка допомога й вертоліт. Рятувальники встановили намет, який служить польовим госпіталем.

В аварії загинули щонайменше дві людини, щонайменше 20 постраждали (tvn24.pl)

ЗА інформацію місцевих чиновників, відомо про одного загиблого. Тоді як ЗМІ заявляють щонайменше про дві жертви аварії й 20 постраждалих. Попередньо, декілька людей перебувають у важкому стані.

Постраждалих деблокували з автобуса (tvn24.pl)

Представник муніципального транспортного управління Варшави Томаш Кунерт зазначив, що автобус, який розбився, зовсім новий, почав їздити з грудня минулого року. Водій, за його словами, вийшов на 186 маршрут о 5:25, тому його робочий час точно не був перевищеним.

Рятувальники встановили намет, який служить польовим госпіталем (tvn24.pl)

(tvn24.pl)

(tvn24.pl)

(tvn24.pl)

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