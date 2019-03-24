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У Польщі авто влетіло в натовп українців: є жертви

4.5тЧитати матеріал російською

Троє громадян України загинули в результаті ДТП в Польщі.

Як передає Укрінформ з посиланням на польське видання Wp.pl, трагедія сталася увечері 23 березня на дорозі місцевого значення в населеному пункті Бжезнік недалеко від міста Болеславец Нижньосілезького воєводства.

У групу з п'яти чоловік влетів легковий автомобіль BMW. На місці ДТП померли 18-річна дівчина і двоє молодих людей у віці 24 і 25 років.

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У поліції заявили, що пішоходи порушили правила дорожнього руху, оскільки перебували на невідповідній смузі руху.

Пішоходи, які вижили в результаті зіткнення, були в нетверезому стані, заявили в поліції. При цьому водій BMW був тверезий.

Як повідомляв OBOZREVATEL, недавно в Києві на Дорогожичах водій маршрутного таксі під номером 155 наїхав на трьох пішоходів, порушивши правила дорожнього руху.

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Польща
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Пушненка Семен
Пушненка Семен
Для панов ляхов нерабы укроинцы стоят дешевле бездомных собачек.
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Teleshtan Yaroslav
Teleshtan Yaroslav
Пушненка Семен, Кацапа, далі як на довжину цепа припнутого до собачоï будки, взагалі нікуди не відпускають. Украïнці-вільний народ. На відміну від кацапів, мають можливість ïздити по всьому світові без перешкод.Іноді трапляються трагедіï-така вже доля. Але на жодному світовому курорті немає об'яв про відпочинок без украïнців! Тільки без кацапів!!!
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