У Польщі авто влетіло в натовп українців: є жертви

Троє громадян України загинули в результаті ДТП в Польщі.

Як передає Укрінформ з посиланням на польське видання Wp.pl, трагедія сталася увечері 23 березня на дорозі місцевого значення в населеному пункті Бжезнік недалеко від міста Болеславец Нижньосілезького воєводства.

У групу з п'яти чоловік влетів легковий автомобіль BMW. На місці ДТП померли 18-річна дівчина і двоє молодих людей у віці 24 і 25 років.

У поліції заявили, що пішоходи порушили правила дорожнього руху, оскільки перебували на невідповідній смузі руху.

Пішоходи, які вижили в результаті зіткнення, були в нетверезому стані, заявили в поліції. При цьому водій BMW був тверезий.

Як повідомляв OBOZREVATEL, недавно в Києві на Дорогожичах водій маршрутного таксі під номером 155 наїхав на трьох пішоходів, порушивши правила дорожнього руху.

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