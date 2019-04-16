"У планах немає": у Путіна відповіли Порошенку щодо переговорів про Донбас

Прес-секретар президента РФ Володимира Путіна заявив, що в планах російського лідера немає зустрічі "нормандського формату", про яку заявив український президент Петро Порошенко.

Про це повідомляє "Інтерфакс".

"У графіку Путіна немає", – заявив Пєсков, спростувавши участь у червні в Нормандії в заходах, присвячених 75-річчю висадки учасників військ антигітлерівської коаліції.

Новини Порошенко назвав дату припинення вогню на Донбасі

Володимир Путін REUTERS

"На святкування відкриття Другого фронту, дати висадки союзних військ у Нормандії, можливо, буде запрошений президент Російської Федерації Путін. Ми зберемося вчотирьох, і у нас є чітка програма, що ми зробимо, щоб, нарешті, на багатостраждальну землю України прийшов мир", – заявив Порошенко в ефірі телеканалу "112 Україна" у вівторок, 16 квітня.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Порошенко зустрівся з лідерами Франції та Німеччини і домовився про проведення саміту "нормандського формату", на якому Росії висунуть вимогу припинити вогонь на Донбасі.

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