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"У планах немає": у Путіна відповіли Порошенку щодо переговорів про Донбас

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Прес-секретар президента РФ Володимира Путіна заявив, що в планах російського лідера немає зустрічі "нормандського формату", про яку заявив український президент Петро Порошенко.

Про це повідомляє "Інтерфакс".

"У графіку Путіна немає", – заявив Пєсков, спростувавши участь у червні в Нормандії в заходах, присвячених 75-річчю висадки учасників військ антигітлерівської коаліції.

Новини
Порошенко назвав дату припинення вогню на Донбасі

Володимир Путін

Володимир Путін

REUTERS

"На святкування відкриття Другого фронту, дати висадки союзних військ у Нормандії, можливо, буде запрошений президент Російської Федерації Путін. Ми зберемося вчотирьох, і у нас є чітка програма, що ми зробимо, щоб, нарешті, на багатостраждальну землю України прийшов мир", – заявив Порошенко в ефірі телеканалу "112 Україна" у вівторок, 16 квітня.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Порошенко зустрівся з лідерами Франції та Німеччини і домовився про проведення саміту "нормандського формату", на якому Росії висунуть вимогу припинити вогонь на Донбасі.

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Maxonin Igor
Maxonin Igor
Корректно , дипломатично послали на йух.
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Shatkovsky Nikolay
Shatkovsky Nikolay
Если не посадят.
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Свичкаренко Игорь
Свичкаренко Игорь
порох врет и не потеет!! порошенко - врун!!!
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