У Південному Судані розбився літак: вижила тільки одна людина. Фото і відео

У суботу, 22 серпня, в Південному Судані після зльоту з аеропорту Джуба зазнав аварії вантажний літак Антонов Ан-26, у результаті чого загинули щонайменше 17 осіб і 1 вижив.

Як повідомляє агенство Сіньхуа, пасажир, який вижив в інциденті, був доставлений у лікарню в критичному стані (щоб подивитися відео, доскролльте до кінця новини).

"Згідно з тим, що я бачив, одна людина була врятована після крику від болю і була негайно доставлена в лікарню. Ми нарахували 15 осіб і двох членів екіпажу, у результаті чого загальна кількість досягла 17", – розповів ЗМІ очевидець трагедії.

Повідомляється, що літак, що належить South West Aviation, розбився недалеко від житлового району в Джуба.

Інформацію про авіакатастрофу вже підтвердив директор аеропорту в Джуба Кур Куол. За його словами, літак прямував в Авейль і Вау, щоб доставити зарплату співробітникам організації, і розбився о 9 ранку.

У результаті авіакатастрофи в Судані вижила одна людина. Twitter Shafiq Municipality

Він повідомив, що наразі авіаційна влада розслідує причину аварії. Водночас у влади аеропорту поки немає точної кількості загиблих і тих, що вижили, вона зможе надати детальну інформацію, як тільки офіційні особи встановлять чітку інформацію.

Інформацію про авіакатастрофу, а також фото та відео трагедії, поширили в Twitter.

Джерело відео Twitter Breaking Aviation News & Video

У Південному Судані розбився вантажний літак. Twitter Shafiq Municipality

У результаті авіакатастрофи загинули щонайменше 17 осіб. Twitter Breaking Aviation News & Videos

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в Індії літак авіакомпанії Air India здійснив жорстку посадку і викотився за межі смуги, після чого розколовся навпіл.

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