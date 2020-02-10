Померла від лейкемії в 7 років: у Південній Кореї жінка "зустрілася" із загиблою донькою. Гучне відео

У Південній Кореї за допомогою віртуальної реальності жінка змогла "зустрітися" із загиблою в 2016 році дочкою.

Відповідний епізод показали на корейському телебаченні в передачі "Meeting You" ("Я зустріла тебе"), пише AJU Business Daily (щоб подивитися відео, поскрольте новину вниз).

Участь у програмі взяла Джан Джі-Сун. Її дочка померла від лейкемії. Дівчинці, яку звали Найоні, було всього 7 років.

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Кореянка зустрілася із загиблою дочкою Скрін відео

Для жінки це стало важким ударом: вона зробила татуювання з ім'ям доньки, а її прах помістила в кулон, який не знімає вже чотири роки.

Інженери і розробники віртуальної реальності "оживили" дівчинку. Команда документалістів витратила понад вісім місяців на те, щоб детально відтворити дитину.

Джан Джі-Сун змогла поговорити з нею, потримати за руку, посвяткувати її день народження із запаленими свічками на торті.

Джан Джі-Сун каже, що щаслива через можливість побачити дочку, хоч і в VR. "Сподіваюся, після цього шоу багато запам'ятають Найоні", – додала вона.

Зазначимо: ролик, опублікований 6 лютого, через чотири дні зібрав понад 8,7 мільйони переглядів.

Як писав OBOZREVATEL, у місті Алнесс (Шотландія) дворічна дівчинка перестала рости через хворобу, яку лікарі не змогли діагностувати.

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